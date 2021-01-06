كانييه ويست وكيم كارداشيان يعيشان منفصلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 03:45 مساء
كيم كارداشيان وكانييه ويست (أرشيفية:انترنت)

يعيش مغني الراب الأميركي كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان منفصلين، ويتابعان جلسات استشارية زوجية، وفق ما كشفت شبكة «إن بي سي نيوز»، نقلا عن مصدر قريب من العائلة.

وأفاد المصدر أن ويست «43 عامًا» كان على مدى الأشهر الأخيرة يعيش في وايومنغ «غرب الولايات المتحدة» فيما كانت كيم كارداشيان «40 عامًا» في كاليفورنيا مع أطفالهما الأربعة، وفق «فرانس برس».

وتتردد باستمرار شائعات عن فشل زواج النجمين الأميركيين اللذين عقدا قرانهما في إيطاليا في مايو 2014 في حفل فخم، علمًا بأنه الزواج الأول لويست والثالث لكارداشيان.

وأشار المصدر إلى أنهما يشاركان في جلسات استشارية عن «مسائل تتعلق بالعلاقات العادية» ولا يوجد أي تدخل من شخص آخر.

وأكد المصدر لشبكة «إن بي سي نيوز» أن كانييه «يحب عائلته الكبيرة». وأضاف أنه وزوجته «قريبان جدا الواحد من الآخر. لقد شرعا في العلاج، إنهما يعملان على زواجهما».

اضطراب ثنائي القطب
وناقش الزوجان الطلاق لكن كيم كارداشيان ويست لم تبدأ بإجراءات الطلاق.

إلا أن مجلات متخصصة في أخبار المشاهير، منها «بيبل» و«بيج سيكس»، أكدت أن كيم كارداشيان تستعد لتقديم طلب الطلاق.

وتردد أن ويست مصاب بالاضطراب الثنائي القطب. وفي يوليو الفائت، بعد إعلانه ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة «وقد جمع في نهاية المطاف 60 ألف صوت»، أدلى بتصريحات غير متماسكة ونشر سلسلة تعليقات غامضة تلمح إلى أن زوجته تحاول إدخاله إلى مستشفى للأمراض العقلية، متهمًا إياها بإقامة علاقة مع مغني الراب ميك ميل، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير.

ودعت زوجته يومها إلى «التعاطف» مع وضعه، مشيرة إلى أن «من يعرفونه يدركون أن كلامه لا يتفق دائمًا مع نياته».

وأضافت عبر حسابها على «إنستغرام» أن «الذين يعرفون الأمراض النفسية يدركون أن العائلة تعجز عن التأثير (على المريض) إلا إذا كان قاصرا».

وأضافت: «الأشخاص غير المطلعين أو الذين ينظرون إلى الأمر مِن بُعد قد يطلقون الأحكام، وقد لا يفهمون أن على الشخص أن يطلب المساعدة مهما حاولت العائلة والمقربون».

وتتسم الاضطرابات الثنائية القطب بتناوب بين مراحل هوس يكون خلالها المرضى في حال إثارة نفسية عالية، ويشعرون بحماسة مفرطة كما يفكرون ويتحدثون بسرعة، ومراحل اكتئاب.

ولم تأتِ كيم كارداشيان خلال الأسابيع الأخيرة على ذكر زوجها في ما تنشره في حساباتها، التي تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وللزوجين أربعة أطفال بينهم فتاتان، تتراوح أعمارهم بين 19 شهرًا وسبع سنوات.

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