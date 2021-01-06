المغربية ليلى الفيلالي تطلق كليب «آه يا ليالي»

المطربة المغربية ليلى الفيلالي (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت المطربة المغربية- الإسبانية ليلى الفيلالي كليبها الجديد «آه يا ليالي» عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب».

وتشهد أغنية «آه يا ليالي» أول تعاون بين ليلى الفيلالي وكاتب كلماتها الشاعر محمد المغربي، وملحنها مهدي مزين، وهي من توزيع طارق لحجيلي ومدارة، وقام بإخرج الفيديو كليب عادل سرحان وإنتاج ليلى الفيلالي، وفقا لبيان.

وتدور فكرة الفيديو كليب حول مسلسل مكون من ثلاث حلقات عبارة عن كليبات ذات محاور مختلفة، ويشارك في بطولته الممثل التركي الشهير إيميريك.

وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب بالعاصمة التركية إسطنبول على مدى يومين متتاليين، حيث أشرفت ليلى الفيلالي على تنفيذ ديكوراته واختيار الملابس إلى جانب الإنتاج.

على جانب آخر، تواصل ليلى الفيلالي دراسة التمثيل في أوروبا، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة عمل درامي وسينمائي خلال الفترة المقبلة.