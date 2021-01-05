روبي تواصل تسجيل «حتة تانية» وتتعاقد على «شغل خواجات»

من المقرر أن تصور روبي أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت النجمة المصرية روبي من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد الذي يحمل اسمًا موقتًا «حته تانية»، والذي يتولى إنتاجه منظم الحفلات والمنتج وليد منصور.

وتتعاون روبي في ألبومها الجديد مع عديد الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبدالواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصوير أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «شغل خواجات» وهو أيضًا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.

على جانب آخر، يواصل منصور وفريق عمل فيلم «أهل الكهف» تصوير مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، صبري فواز، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، وهاجر أحمد، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أعمال وليد منصور الإنتاجية فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة.

من المقرر أن تصور روبي أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)