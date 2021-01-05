المهرجانات الموسيقية في بريطانيا مهددة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 05:00 مساء
حفلة للمغنية الأسترالية كايلي مينوغ في مهرجان «غلاستونبري» الموسيقي، 30 يونيو 2019 (أ ف ب)

حذرت منظمة قائمة على قطاع المهرجانات الموسيقية في بريطانيا الثلاثاء من «خطر وجودي» يتهدد هذه الفعاليات التي تستقطب في العادة جماهير غفيرة سنويا خصوصا خلال الصيف، بسبب جائحة «كوفيد-19»، داعية إلى زيادة الدعم الحكومي.

وعددت منظمة «يو كاي ميوزيك» في تقرير الخطوات اللازمة لإحياء قطاع الحفلات، موضحة أن الأزمة الصحية «أطاحت» موسم 2020 مع إلغاء كل المهرجانات، فيما «ثمة تهديد حقيقي يطاول القسم الأكبر من موسم 2021»، وفق «فرانس برس».

وفي كل سنة، يتهافت آلاف البريطانيين والزوار الأجانب على المهرجانات الصيفية التي تبرز «المشهد الموسيقي المرتبط بالحفلات المباشرة لدينا، الغني ثقافيا والذي يظهر تنوعا مذهلا في الأنواع الموسيقية».

ويدر مهرجان «غلاستونبري» في كل موسم على سبيل المثال أكثر من مئة مليون جنيه استرليني (136 مليون دولار) على الاقتصاد المحلي في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا.

وتوفر المهرجانات 85 ألف وظيفة مباشرة سنويا، وفق المنظمة.

وتلقى القطاع الموسيقي ضربة قوية في بريطانيا، أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررا جراء جائحة «كوفيد-19» مع أكثر من 75 ألف وفاة.

وفي يوليو، خصصت السلطات البريطانية صندوقا إنقاذيا بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لقطاع الموسيقى من أصل 1.6 مليار جنيه خصصتها للثقافة.

ودعت «يو كاي ميوزيك» السلطات إلى وضع مهلة تقريبية لإعادة فتح صالات الحفلات، إضافة إلى تدابير للدعم، لكون ذلك يصب في «المصلحة الوطنية» وفق المدير العام للمنظمة جايمي نجوكو-غودوين.

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