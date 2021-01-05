الإماراتي حبيب إلياسي يفتتح 2020 بـ«درة الأوطان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 02:10 مساء
المطرب الإماراتي حبيب إلياسي (خاص لـ بوابة الوسط)

افتتح المطرب الإماراتي حبيب إلياسي العام الجديد بأحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان «درة الأوطان»، وهي ألحانه، وكلمات سيف مفتاح النيادي، توزيع إبراهيم السويدي، وإنتاج شركة «إتش برودكش»، إشراف عام المنتج علي إلياسي.

يتغزل إلياسي في الأغنية بجمال الإمارات وأهم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، بداية من عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى يومنا هذا، إذ يؤكد، إلياسي، أنه حاول اختيار كلمات مميزة تتحدث عن الإمارات وأبرز ما فيها، وجمالياتها وما يميزها عن بقية البلدان.

وعن اختياره أغنية وطنية مع بداية العام يوضح إلياسي، قائلاً: «فضلت أن أبدأ العام الجديد بأغنية وطنية فموطني يستحق الحب في كل الأعوام وأشعر بالفخر والاعتزاز حينما أغني هذا النوع من الأغنيات، وبالنهاية وطني هو الحب الحقيقي والأبدي وأفضل شيء كان (درة الأوطان) لبداية عام جديد سعيد لنا وللعالم بإذن الله».

وعن تحضيراته للفترة المقبلة، يقول: «لدي عدد من الأغنيات العاطفية والرومانسية، هذه الفترة أعكف على قراءتها واختيار الأفضل لتقديمه خلال الفترة القليلة المقبلة، وسوف أصب تركيزي على تلك الأعمال مجددًا، إلى جانب أن هناك عددا من الأعمال باللهجة المصرية أدرسها بشكل كبير هذه الفترة، وقريبا سترى النور، بالإضافة إلى الجلسات الغنائية بالعود التي أقدمها من وقت للثاني عبر صفحاتي الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لمحبي العود والأغنيات التراثية.

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