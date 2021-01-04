وفاة الفنان اللبناني الكبير إلياس الرحباني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 03:18 مساء
الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام لبنانية وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الإثنين، عن عمر ناهز 83 عامًا.

الفنان الراحل إلياس الرحباني من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

وإلياس الرحباني موسيقي وملحن وموزع، وكاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، منها 2000 عربية، بحسب «روسيا اليوم».

وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلمًا منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» و«حبيبتي» و«أجمل أيام حياتي» ومسلسل «عازف الليل».

الرحباني المولود في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، متزوج من السيدة نينا خليل، وله منها ولدان غسان وجاد، المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.
لحن إلياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين، أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.

وشكلت الأغاني التي لحنها وكتبها للسيدة فيروز بصمة في الذاكرة اللبنانية منها: «يا لور حبك» و«الأوضة المنسية» و«معك» و«يا طير الوروار» و«بيني وبينك» و«جينا الدار» و«قتلوني عيونا السود» و«يا إخوان» و«منقول خلصنا» و«ياي ياي يا ناسيني» و«كان الزمان» و«كان عنا طاحون».

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