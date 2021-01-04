الجزائري فيصل مينيون يتصدر «الترند» المغاربي بـ«زاوالي» (فيديو)

المطرب الجزائري فيصل مينيون (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان الجزائري، فيصل مينيون، أغنيته الجديدة «زاوالي» التي اقتربت من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة منذ طرحها على موقع «يوتيوب» بالتعاون مع شركة «Digisay»، وتصدرت «الترند» الجزائري باحتلالها المرتبة الأولى، واحتلت مراتب متقدمة في «الترند» المغربي والتونسي.

«زاوالي» أغنية تصف الواقع الذي يعيشه الشباب الجزائري خاصة والعربي عامة، لحنها فيصل مينيون وقامت بتوزيعها شركة «ديجيساي».

فيصل مينيون واحد من الفنانين المتألقين في منطقة شمال أفريقيا، حيث استطاعت قناته على «يوتيوب» الاقتراب من مليوني مشترك.

اشتهر فيصل مينيون في بداياته كلاعب كرة قدم، لكن حلمه لم يتحقق بأن يصبح نجمًا كرويًّا، فكان الغناء والعزف على السانتي مهنته البديلة وطريقه إلى النجومية وكانت أغنيته «راني ندمان» أول نجاحاته الفنية.