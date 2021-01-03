إصدار الكتاب الجديد من سلسلة «أستريكس» في 21 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 03:10 مساء
صورة في محطة للمترو بباريس لمناسبة الذكرى الستين لصدور روايات «أستريكس» المصوّرة، أكتوبر 2019 (أ ف ب)

يُتوقع أن يصدر في 21 أكتوبر المقبل الجزء التاسع والثلاثون من سلسلة الكتب المصورة «أستريكس»، بحسب ما أعلن في حديث صحفي نشر الأحد، للكاتب جان إيف فيري الذي بات مع الرسام ديدييه كونراد «الأبوين» الجديدين لبطل بلاد الغال.

وقال كاتب السيناريو لمجلة «جورنال دو ديمانش» الأسبوعية الفرنسية إن الجزء الجديد من السلسلة يتمحور على «السفر»، إذ إن البطلين أستريكس وأوبيليكس «سيذهبان إلى وجهة جديدة.. إلى بلد غير موجود فعليا بحدّ ذاته اليوم»، وفق «فرانس برس».

وكان الجزء الثامن والثلاثون «ابنة فيرسانجيتوريكس» لفيري وكونراد الكتاب الأكثر مبيعًا العام 2019 في فرنسا.

يشار إلى أن مبتكرَي مغامرات أستيريكس وأوبيليكس قبل 61 عامًا هما رينيه غوسيني وألبير أوديرزو، وتوفي غوسيني في نوفمبر 1977 فيما رحل أوديرزو في مارس الفائت.

وقال فيري إن تناول الكتاب الجديد فيروس «كورونا المستجد» كان موضوعًا مغريا، لكنه آثر صرف النظر عنه نظرًا إلى أن «الوباء موضوع محزن ومثير للكثير من القلق، ومن المستحسن تاليًّا اختيار موضوع آخر للضحك». وأضاف أن الأمر لا يخلو مع ذلك من «بعض التلميحات»، منها مثلاً إشارة إلى «مشروب يشبه اللقاح».

وردًا على سؤال عما إذا كان قد تمكن من التشاور في شأن الكتاب الجديد مع أوديرزو قبل وفاته، أشار إلى أنه «كان اطلع على الموضوع الجديد»، مضيفا «لقد وافق على القصة وشجعنا».

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