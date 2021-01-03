«سي إن إن» تعلن إصابة لاري كينغ بفيروس «كورونا»

صورة للإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ في البيت الأبيض بواشنطن، أبريل 2008 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «سي إن إن» الأميركية السبت، أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ الذي عمل فيها لمدة 25 عامًا أصيب بفيروس «كورونا المستجد» ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجليس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت «سي إن إن» عن «مصدر قريب من أسرة» لاري كينغ أن الإعلامي الأميركي البالغ 87 عامًا أُدخِل مركز «سيدرز سيناي» الطبي، وفق «فرانس برس».

ويعاني لاري كينغ أصلًا داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينغ أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الألوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عامًا برنامج «لاري كينغ لايف». وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين منذ العام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ «سي إن إن» في العام 2010. لكنه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني. وفي العام 2012 أطلق برنامج «لاري كينغ ناو» على قناة الفيديو على الطلب «أورا تي في» عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها. وبدأ في العام 2013 إحياء برنامج «بوليتيكينغ ويذ لاري كينغ».