اختتام الملتقى الوطني الثالث للإبداع

من اليوم الختامي الإضافي لفعاليات الملتقى الوطني الثالث للإبداع (فيسبوك)

اختُتم الملتقى الثالث للإبداع، الجمعة، الذي أقامته وأشرفت عليه الهيئة العامة للثقافة، تحت شعار «وتستمر الحياة».

وخصصت الهيئة اليوم الختامي «الإضافي» للصحفيين ووكالات الأنباء وقنوات الراديو والفضائيات الليبية، حسب ما نشره موقع الهيئة على الإنترنت «لإعداد تغطياتهم الصحفية في جو خاص بهم ليكون أكثر ملاءمة في التجوال لكل المعارض والأجنحة بأرض معرض طرابلس الدولي، وجاء هذا البرنامج كنوع من الامتنان لما قدموه من دعم إعلامي لفعاليات الملتقى بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والإعلاميين».

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ونظمت، مساء الجمعة، أمسية متنوعة سردية وشعرية، شارك فيها بعض الأطفال بأشعارهم الطفولية كما تنوع الشعر بأنواعه من الفصحى والعامي والشعبي ممن شاركوا في الأمسيات الماضية.

وشهدت الأمسية تكريم مجموعة كبيرة من الشعراء والقصاصين واللجان المنظمة لهذه الاحتفالية، حسب منشور الهيئة.