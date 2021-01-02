رحيل المسرحي الفرنسي روبير أوسين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 02:02 مساء
المخرج المسرحي الفرنسي روبير أوسين سنة 2003 (أ ف ب)

توفي أحد أركان المسرح الفرنسي في العقود الأخيرة، الممثل والمخرج المسرحي روبير أوسين، الخميس، عن 93 عاما.

وقالت زوجته الممثلة كانديس باتو إن أوسين توفي «صباح اليوم (الخميس) في المستشفى»، بعدما عانى «مشكلة تنفسية»، مؤكدة معلومة نشرتها مجلة «لو بوان». وكان أوسين قد احتفل الأربعاء بعامه الثالث والتسعين، حسب «فرانس برس».

ووقّع أوسين إنتاجات مسرحية ضخمة بينها «لي ميزيرابل» (البؤساء) و«نوتردام دو باري» (أحدب نوتردام)، لكن شهرته في الأساس انطلقت في التمثيل في ستينات القرن الماضي مع مسلسل «أنجيليك، ماركيز ديزانج».

روبير أوسين واسمه الأصلي أبراهام حسينوف، مولود في 30 ديسمبر 1927 لأب إيراني كان مؤلفا موسيقيا وأم روسية أرثوذوكسية. وهو كبر في عائلة فقيرة، وقرر بعد الحرب العالمية الثانية في سن الخامسة عشرة، التخصص في الفن الدرامي.

وهو أسس في مدينة ريمس «المسرح الشعبي» وكليّة تتلمذت فيها الممثلتان الشهيرتان أنيمون وإيزابيل أدجاني.

وفي السينما، امتدت مسيرة الممثل لأكثر من سبعة عقود بين 1948 و2019، وهو شارك خصوصا في فيلم «لو روبو دو غيرييه» (1962) مع بريجيت باردو كما أصبح أحد الممثلين المفضلين في أعمال المخرج روجيه فاديم.

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