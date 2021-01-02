البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»

الفنان فرج عبد الكريم مع نجوم سلسلة «هدرازي». (الوسط)

بدأت الشركة الإعلامية المتحدة في تصوير الجزء التاسع من سلسلة المنوعة الكوميدية «هدرازي»، من تأليف وبطولة الفنان فرج عبدالكريم.

وقال مدير الشركة الإعلامية المتحدة عبدالمنعم المغربي لـ«بوابة الوسط»، الخميس إن «الشركة إلى جانب الجزء التاسع من سلسلة هدرازي بدأت في إنتاج عدد من البرامج والمنوعات لانطلاق مشروعها الإنتاجي الجديد للعام 2021».



وأضاف: «باكورة هذا الإنتاج هو طرح أغنية فيديو كليب تجمع بين شخصيتين للفنان فرج عبدالكريم وهما تيمور وبوذراع، وهي من كلمات فرج عبدالكريم ولحن أغنية مهرجانات مصرية».



ولفت المغربي إلى أن «التصوير مستمر الآن لحلقات هدرازي 9، الذي يقع في 15 حلقة كوميدي اجتماعي هادف، يمس هموم المواطن الليبي ويتحدث عن مشاكله وظروفه».

وأشار المغربي إلى أن هناك عددا من الفنانين المشاركين مع بطل العمل الفنان فرج عبدالكريم، منهم الفنان علي الفيتوري وشداد الخمسي وطلال الوداني وحسين رشيد والطفل فرج حسين وسعد المغربي والموسيقى للفنان ياسر نجم.