براءة رامز جلال من تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 04:19 مساء
رامز جلال، يمين، المحامي أشرف عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة الخميس، ببراءة رامز جلال ومالك قنوات «Mbc» الشيخ وليد الإبراهيمي من تهمة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر».

وترافع أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن رامز ومالك «Mbc» وأسس دفاعه على عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقًا لنص المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وأيضا طبقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2018 الصادر من المستشار النائب العام طبقا للبند الخامس الذي نص على ألا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

وأكد أشرف عبدالعزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبدًا رامز جلال ولم تعرض عليه أي فكرة كما ادعت.

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