«الثقافة» تسلم جوائز الإبداع ودرع الاستقلال لمستحقيها

حمزة الحاسي يستلم درع عيد الاستقلال نيابة عن صفحة «السقيفة الليبية» (الإنترنت)

شهدت أرض معرض طرابلس الدولي، الأربعاء، تواصل فعاليات الملتقى الوطني للإبداع في نسخته الثالثة، حيث احتضنت قاعاته حفل توقيع مؤلفات لعدد من الأدباء والكتاب الصادرة عن الهيئة العامة للثقافة، والتي تنوعت بين الشعر، النثر، السرد، وأخرى تعنى بالفلسفة والفكر.

وأعلنت خلال فعاليات الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة «محمد فريد سيالة» للقصة القصيرة لفئة الشباب، بتحصل صفية محمد الغرياني من طرابلس على الترتيب الأول عن قصة «قبلة النهار»، فيما تحصل بشير أبوالقاسم من هون على الترتيب الثاني عن عمله «جسر المشاة»، وجاء الترتيب الثالث من نصيب فهيمة عمر الشريف من الزاوية عن عمل بعنوان «القنديل».

طالع: معرض طرابلس يحتضن ملتقى الإبداع 3

وأقيمت بقاعة عمر المختار بالمعرض أمسية للشعر المحكي، ألقى خلالها الشاعر جلال عثمان نصوصا من ديوانه «حفلة موت»، فيما داعب الشاعر سالم العالم خيال الجمهور بمختارات من نصوصه حملت عناوين «البرنسيسة، موسيقى الأصابع، أنا موش لاقيني» وكذا شنف الشاعر محمد الدنقلي آذان مستمعيه بنصوص «ما تضحكليش من غادي» و«ابصر كيف» و«الورق» و«فيك شيء».

وتضمن فقرات اليوم السابع للملتقى تكريم عدد من الرموز الإبداعية في مجال الكتابة والعمل الثقافي والفني حيث تم تسليم جائزة الإبداع الثقافي للمخرج مؤيد الزابطية عن مجمل أعماله الفنية التي ساهمت في تأثيث المشهد الدرامي بالتلفزيون الليبي.

طالع: أمسية سردية بالملتقى الوطني للإبداع

كما سلم درع عيد الاستقلال لفئة المؤسسات إلى كل من الشاعر رامز النويصري مؤسس موقع «بلد الطيوب»، وصفحة «السقيفة الليبية» على «فيسبوك» لمشرفها حسن الأمين، كما تم منحه لمنتدى بشير السعداوي، وملتقى الأدباء بالزنتان، وغادة البشاري عن مؤسسة متون الثقافية، وهدى غالي عن مؤسسة أريتي للثقافة والفنون.

كما سلم درع الاستقلال في فئة الأفراد إلى الكاتب والأديب يوسف الشريف، والتي تسلمتها بالنيابة عنه الكاتبة ابتسام عبدالمولى، ومنح الدرع إلى كل من الشاعر والروائي محمد التميمي، والدكتور علي برهانة، القاص والروائي أحمد نصر، أحمد بركوس مؤسس دار بركوس للتراث، مصطفى إسكندر مؤسس بيت إسكندر للفنون وتسلمها بالنيابة عنه رياض ازبيدة، كما تحصل على درع عيد الاستقلال الدكتور خالد الفرجاني مدير بيت الثقافة بالزاوية، الهادي المغيربي مؤسس دار الزاوية للكتاب، الناقد يونس الفنادي.

جانب من الجمهور (الإنترنت)

الشاعر هود الأماني في أثناء توقيع ديوانه «الكوارث وحدها لا تكفي» (الإنترنت)

المخرج مؤيد الزابطية في أثناء تسلمه لجائزة الإبداع الثقافي من رئيس هيئة الثقافة حسن أونيس (الإنترنت)

الشاعر محمد الدنقلي يلقي نصوصه (الإنترنت)

الشاعرة حنان محفوظ في أثناء حفل توقيع الكتب (الإنترنت)

الشاعر سالم العالم في أثناء أمسية الشعر المحكي (الإنترنت)

الشاعر رامز النويصري يستلم درع الاستقلال (الإنترنت)

الكاتبة ابتسام عبد المولى تستلم جائزة درع عيد الاستقلال نيابة عن الكاتب يوسف الشريف (الإنترنت)