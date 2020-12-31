بدء عرض الفيلم المغربي «خميس 1984» في مصر

انطلق الفيلم المغربي «خميس 1984» للمخرج محمد بوزكَو تجاريا في دور العرض المصرية، الأربعاء، وذلك في سينما بورتو كايرو لمدة أسبوع، وهذا بعد مشاركة الفيلم في «المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة» في نادور و«المهرجان الوطني للفيلم» في طنجة بالمغرب.
قصة الفيلم تحدث في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال خميس الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، خاصة أنه يعاني من ضعف جنسي. في تلك اللحظة بالذات سيدق ببابه عباس ونعيمة؛ تلميذان يحبان بعضيهما. عباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثا عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل، وفقا لبيان.
الفيلم من تمثيل ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة «MAD Solutions».