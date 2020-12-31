بدء عرض الفيلم المغربي «خميس 1984» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 03:30 مساء
بوستر فيلم «خميس 1984» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق الفيلم المغربي «خميس 1984» للمخرج محمد بوزكَو تجاريا في دور العرض المصرية، الأربعاء، وذلك في سينما بورتو كايرو لمدة أسبوع، وهذا بعد مشاركة الفيلم في «المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة» في نادور و«المهرجان الوطني للفيلم» في طنجة بالمغرب.

قصة الفيلم تحدث في ليلة الخميس 19 يناير 1984، من خلال خميس الذي رتب لقضاء ليلة ممتعة مع زوجته، فإذا بأصوات طلقات الرصاص تعم الأرجاء لتخمد فيه تلك الرغبة التي كان ينتظرها منذ مدة ليست بالقصيرة، خاصة أنه يعاني من ضعف جنسي. في تلك اللحظة بالذات سيدق ببابه عباس ونعيمة؛ تلميذان يحبان بعضيهما. عباس مصاب برصاصة، ثم تحضر الشرطة بحثا عن الشابين، فتتشابك الأحداث وتتعقد في فضاء مغلق بالمنزل، وفقا لبيان.

الفيلم من تمثيل ميمون زنون، سميرة المصلوحي، شيماء العلاوي ورفيق برجال، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج محمد بوزكَو، وإنتاج ثازيري للإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وتتولى حقوق توزيعه بالعالم العربي شركة «MAD Solutions».

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