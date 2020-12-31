محمد حماقي يستعد لحفله بالأهرامات عبر «تيك توك» (صور)

محمد حماقي عبر حسابه على تطبيق «تيك توك» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان المصري محمد حماقي لحفله المنتظر ليلة رأس السنة مساء الخميس، في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات عبر تطبيق «تيك توك».

الحفل تم الإعداد له بتجهيزات كبيرة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية التي تداعب خيالات الملايين حول العالم مما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية، بالإضافة إلى متعة الاستمتاع بالأغاني المميزة للنجم المصري محمد حماقي، والتي تبرزها تقنيات تستخدم للمرة الأولى لإضفاء متعة التفاعل بشكل مبهر مع «اللايف».

ويظهر حماقي في الحفل مساء الخميس، في تمام الحادية عشرة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة، حيث يشارك جمهوره استقبال الدقائق الأولى من العام الجديد 2021 عبر حسابه الخاص على تطبيق «تيك توك»، والذي قام بتدشينه خصيصا من أجل هذه المناسبة.

ومن المنتظر أن يقدم الفنان المصري باقة من أغانيه التي تألق بها طول مشواره الفني والتي اختارها بعناية، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي من المقرر أن يهديها لجمهوره هذه الليلة.

ويقوم بالتنظيم والإشراف على الحفل «Ministry of Happiness» محمد علام وشهاب مظهر ووليد توفيق، وصرحت نهلة مجدي مسؤولة «تيك توك» بأن الحفل سيظهر في شكل مبهر وبه العديد من المفاجآت التي يقوم حماقي بتقديمها لجمهوره احتفالا بالعام الجديد، وأنهم فخورون بالعمل مع نجم بحجم حماقي في هذا الحدث الضخم الذي يتابعه الملايين من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

من الاستعدادات الأخيرة لحفل حماقي في الأهرامات (خاص لـ بوابة الوسط)

من الاستعدادات الأخيرة لحفل حماقي في الأهرامات (خاص لـ بوابة الوسط)