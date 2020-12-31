ديفيد غيتا: اللقاحات «الحل الوحيد» لإنهاء الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 12:13 مساء
منسق الأسطوانات ديفيد غيتا في باريس، 29 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

اعتبر ديفيد غيتا، أشهر منسق أسطوانات فرنسي في العالم، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» الأربعاء، أن اللقاحات تشكل «الحل الوحيد» لإنهاء جائحة «كوفيد-19» وبالتالي إعادة الجمهور إلى الحفلات بصورة طبيعية في 2021.

وخلال محطة له في باريس لتسجيل حفل خيري أمام متحف اللوفر، وهو الثالث بعد حفلي نيويورك وميامي وسيُنقل على الإنترنت عشية رأس السنة الجديدة، استرجع ديفيد غيتا أحداث عام «صعب للغاية» في عالم الحفلات.

وأوضح غيتا «أنا من المحظوظين إذ لديّ مدخرات تقيني من القلق على تأمين قوت العيش للشهر المقبل. لكن الأمر ليس كذلك مع الجميع في القطاع والوضع صعب للغاية على جميع العاملين في مهنتي أو في مجالات مرتبطة بعالم الحفلات».

وفي ظل إغلاق النوادي الليلية منذ مارس وإلغاء الحفلات والمهرجانات، رأى منسق الأسطوانات الذي تعاون مع بعض من كبار الأسماء الفنية في العالم بينهم «بلاك آيد بيز» وريهانا وأخيرا المغنية الأسترالية سيا، أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج من المعمعة الحالية.

وقال «أعلم أن كثيرين لا يرغبون في تلقي (اللقاح)، لكني لا أري أي حل آخر.. آمل أن نتمكن جميعا من إعادة الحفلات كما كنا في السابق بحلول الصيف المقبل. إذ إنه في حال لم تعد النوادي الليلية وصالات الحفلات إلى العمل هذا الصيف فإن ذلك سيعني نهاية جميع الفنانين».

وأظهر استطلاع للرأي نشر، الثلاثاء، أن أربعة من كل عشرة فرنسيين فقط يعتزمون تلقي اللقاح ضد «كوفيد-19»، ما يجعل سكان هذا البلد الأوروبي الرائد تقليديا في مجال العلوم من أكثر المترددين بإزاء هذه اللقاحات.

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