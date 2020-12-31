«ورطة عائلية» لأشرف عبدالباقي على «MBC مصر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 10:48 صباحا
مشهد من مسرحية «ورطة عائلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض قناة «MBC مصر»، في سهرة خاصة بمناسبة نهاية العام، الخميس، في تمام العاشرة مساءً أحدث عروض «مسرح مصر»، المسرحية الكوميدية «ورطة عائلية».

تدور أحداث مسرحية «ورطة عائلية» حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع ومُصطفى خاطر ودينا محسن «ويزو» ومحمد أسامة «أوس أوس» وحمدي الميرغني ومحمد عبدالرحمن ومحمد أنور وكريم عفيفي وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد ومحمد توب وبيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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