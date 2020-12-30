«MBC» تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

شعار مجموعة «MBC» (خاص لـ بوابة الوسط)

حذّرت مجموعة «MBC» وشبكة قنوات «MBC مصر» و«MBC5» من رسائل مُفبركة يتم تداولها عبر عدد من المواقع الإلكترونية والمنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، صادرة عن صفحات مزوّرة تنتحل صفة بعض قنوات المجموعة أو أسماء بعض مديريها التنفيذيين وكبار مسؤوليها، وتحمل ادعاءات كاذبة وأخبارا لا أساس لها من الصحة، وذلك بهدف القيام بعمليات نصب واحتيال عن طريق الترويج للمشاركة في مشاريع وهمية أو مسابقات لا أساس لها، وفرص توظيف كاذبة.

لذا يهمّ مجموعة «MBC» أن تلفت عناية جمهورها في كل أرجاء الوطن العربي عمومًا، وجمهورية مصر العربية وبلدان المغرب العربي خصوصًا، إلى أن الصفحات والحسابات التي تمثّلها رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي هي تلك الموثّقة أصولًا وتحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف من قبل تلك الصفحات والمواقع.

كما تلفت مجموعة «MBC» عناية جمهورها إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الوقوع في فخ أشخاص يدعون انتسابهم زورا إلى المجموعة، دون التأكّد والتثبت من شخصياتهم وصفاتهم المهنية والقانونية.

وإذ تشدّد مجموعة «MBC» على أن الهدف من انتحال صفتها وصفة بعض مديريها ومنسوبيها يكمن في السعي إلى الإساءة لاسمها وسمعتها، واستغلال ثقة جمهورها، فهي في الوقت نفسه تُحذّر كل من يثبت تورّطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بانتحال صفة «MBC مصر»، و«MBC 5»، أو أي من العلامات التجارية المسجّلة أصولًا والتابعة لمجموعة «MBC»، مُحتفظةً بكل حقوقها القانونية في الرجوع على أي شخص أو مؤسسة تنتحل صفة تمثيلها للمجموعة على غير الحقيقة، وذلك جنائيا ومدنيا، مع الاحتفاظ بكل حقوقها في الرجوع عليه بكل التعويضات الجابرة للضرر، وذلك دون أية مسؤولية مدنية أو جزائية على مجموعة «MBC» في حال انتحال أي شخص زورا وعلى غير الحقيقة صفة انتسابه.