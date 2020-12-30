أمسية سردية بالملتقى الوطني للإبداع

اللجنة الثقافية في الملتقى الوطني الثالث للإبداع تقيم أمسية ثقافية سردية (فيسبوك)

شارك الكاتب حسين المالكي ومجموعة من كتاب القصة: كوثر الجهمي، سفيان قصيبات، إسماعيل القايدي، في أمسية سردية، أدارتها الكاتبة عائشة الأصفر.

وتأتي الأمسية، التي أقامتها اللجنة الثقافية في الملتقى الوطني الثالث للإبداع، الثلاثاء، ضمن فعاليات الحدث الثقافي الكبير، حسب موقع الهيئة على الإنترنت.

وقرأ المالكي العديد من نصوصه القصصية، بينما قرأت الجهمي روايتها بسرد مميز متناولة أحداثها عن الهجرة والأرض والغربة والعودة للوطن.

وسرد القاص إسماعيل القايدي قصة «الأرض لم تكف عن الدوران» بقراءة متأنية وإصغاء بتركيز، إضافة إلى نصوص «أصل الحكاية» «والبطل عبدالله»، واختتم بنص «قرناء الكبش الأبيض» عن البيئة البرية.

أما القاص سفيان قصيبات مؤسس «نادي أنا أقراء»، فألقى بعض نصوصه منها «مطر خفيف» و«سلينا صانعة القهوة»، و«المريض صفر» واختتم بنص «في رثاء أمي»، الذي ناجى من خلاله والدته، تميزت بلغتها السهلة التي تحمل الكثير من الدلالات.

وقرأ القاص مصطفى اللافي نصا بعنوان «حلاوة روح»، واختتمت الأمسية بالقاصة الشابة جلنار التي قرأت نص «أشجار الرمال».