وفاة المخرج السوري الكبير حاتم علي

المخرج السوري الراحل حاتم علي (أرشيفية: الإنترنت)

توفي المخرج السوري الكبير حاتم علي، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وأعلن السيناريست المصري عبدالرحيم كمال، خبر وفاة المخرج السوري عبر صفحته على «فيسبوك»، وعلّق: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله، ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه».

وقدم المخرج الراحل عددا كبيرا من الأعمال منها «ملوك الطوائف»، «صلاح الدين الأيوبي»، «الزير سالم»، «التغريبة الفلسطينية»، «عمر»، «أهو دا اللي صار»، «كأنه إمبارح»، «أهل الغرام»، «تحت الأرض»، و«حجر جهنم».