إطلاق لوري لافلين «بطلة» فضيحة الجامعات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 12:07 مساء
لوري لافلين وزوجها موسيمو جانولي لدى خروجهما من المحكمة الفدرالية في بوسطن في 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أعلنت إدارة السجون إطلاق الممثلة الأميركية، لوري لافلين، المحكوم عليها بالسجن شهرين، على خلفية ضلوعها في فضيحة دفع رشوة لضمان دخول ابنتيها إلى جامعة أميركية عريقة.

وكانت لافلين (56 عاما) والتي اشتُهرت بدورها في مسلسل «فول هاوس»، أودعت في 30 أكتوبر الفائت سجنا فيدراليا للنساء في دبلن قرب سان فرانسيسكو. وفي السجن نفسه أمضت زميلتها فيليسيتي هافمان (ديسبريت هاسوايفز) العام الماضي عقوبة بالسجن أسبوعين لضلوعها في الفضيحة عينها، حسب «فرانس برس».

وبعدما أطاحت هذه الفضيحة مسيرتها، أكدت لوري لافلين أنها استخلصت العبر من «القرار الشنيع» الذي قادها مع زوجها إلى دفع 500 ألف دولار لوسيط بهدف ضمان إدخال ابنتيها إلى جامعة جنوب كاليفورنيا (يو إس سي).

وكانا اتفقا مع الرأس المدبر للعملية وليام سينغر على تقديم ابنتيهما على أنهما مرشحتان للانضمام إلى فريق التجديف في الجامعة رغم كونهما لا تفقهان شيئا بهذه الرياضة التي لم تمارساها يوما.

وقالت لوري لافلين خلال المحاكمة أمام قاض في بوسطن حدد لها عقوبتها «كنت أظن أن ما أفعله تعبير عن محبتي لابنتيّ (...) بت أدرك الآن أن قراراتي ساهمت في تعزيز عدم المساواة بصورة عامة، وخصوصا في النظام التعليمي».

وإضافة إلى عقوبة السجن، يتعين على الممثلة دفع غرامة قدرها 150 ألف دولار والخضوع لسنتين من المراقبة القانونية ومئة ساعة من أشغال المنفعة العامة.

وحُكم أيضا على زوج لوري لافلين، المصمم موسيمو جانولي الذي وصفه المحققون بأنه «الأكثر نشاطا» في هذه الفضيحة، بالسجن خمسة أشهر ودفع غرامة قدرها 250 ألف دولار.

وهو أودع في 19 نوفمبر سجن الرجال في لومبوك قرب سانتا باربارا (كاليفورنيا) وحُدد تاريخ إطلاقه في 17 أبريل 2021، وفق هيئة إدارة السجون.

واتُهم 55 شخصا بالضلوع في هذه الفضيحة الجامعية، بينهم أكثر من أربعين أقروا بذنبهم بمن فيهم سينغر الذي تقول السلطات إنه تقاضى حوالي 25 مليون دولار في مقابل تقديم رشاوى لمدربين ومسؤولين في جامعات.

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