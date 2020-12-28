بالفيديو: الجزائري رووفا يطرح أغنية جديدة بعنوان «مدرسة»

رووفا في مشهد من فيديو كليب «مدرسة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح مُغني الراب الجزائري رووفا أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان «مدرسة» (Madrassa) مع شركة «Universal Music MENA».

الأغنية من نوع موسيقى الـ«Reggaeton»، وهي مزيج من الراب من حيث الكلمات والبوب من حيث الألحان من كتابة وألحان رووفا.

تتناول أغنية «مدرسة» (Madrassa) مواضيع تشمل النضال والقوة والتحرر وتحقيق السلام الداخلي.

وتعكس مقولة أن الحياة مدرسة لا تُقدم لنا الهدايا المجانية وإنما دروس تبني شخصيتنا وتوجهنا نحو القدر المرسوم لنا.

وعن هذا العمل قال رووفا: «كان من المُقرر أن أقدم الأغنية بالتعاون مع فنان آخر، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك. فانتهى بي الأمر بتقديمها مُنفردًا».

وتابع: «أغنية مدرسة هي مفتاح لباب مُغلق. ولدى سماعها ستحصل على مفتاح لعالم جديد».

يشار إلى أن الأغنية صُورت على طريقة الفيديو كليب في قطر وتحديدًا في مدرسة بالدوحة مع مجموعة من الأطفال من مُختلف أنحاء العالم يتمتعون بمواهب عدة. يزورهم رجل غريب في المدرسة ويُعطيهم درسًا جديدًا في الحياة لا يُمكن أن يتلقوه في أي حصة درس عادية.