بالفيديو: الجزائري رووفا يطرح أغنية جديدة بعنوان «مدرسة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 05:00 مساء
رووفا في مشهد من فيديو كليب «مدرسة» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح مُغني الراب الجزائري رووفا أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان «مدرسة» (Madrassa) مع شركة «Universal Music MENA».

الأغنية من نوع موسيقى الـ«Reggaeton»، وهي مزيج من الراب من حيث الكلمات والبوب من حيث الألحان من كتابة وألحان رووفا.

تتناول أغنية «مدرسة» (Madrassa) مواضيع تشمل النضال والقوة والتحرر وتحقيق السلام الداخلي.

وتعكس مقولة أن الحياة مدرسة لا تُقدم لنا الهدايا المجانية وإنما دروس تبني شخصيتنا وتوجهنا نحو القدر المرسوم لنا.

وعن هذا العمل قال رووفا: «كان من المُقرر أن أقدم الأغنية بالتعاون مع فنان آخر، إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك. فانتهى بي الأمر بتقديمها مُنفردًا».

وتابع: «أغنية مدرسة هي مفتاح لباب مُغلق. ولدى سماعها ستحصل على مفتاح لعالم جديد».

يشار إلى أن الأغنية صُورت على طريقة الفيديو كليب في قطر وتحديدًا في مدرسة بالدوحة مع مجموعة من الأطفال من مُختلف أنحاء العالم يتمتعون بمواهب عدة. يزورهم رجل غريب في المدرسة ويُعطيهم درسًا جديدًا في الحياة لا يُمكن أن يتلقوه في أي حصة درس عادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟