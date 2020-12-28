بالفيديو: أشرف عبد الباقي ومروان موسى يجتمعان في «فلوريدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 02:22 مساء
أشرف عبدالباقي ومروان موسى في كواليس «فلوريدا» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد مغني الراب المصري مروان موسى لإطلاق أول ألبوماته الغنائية «فلوريدا»، المقرر طرحه مطلع يناير المقبل.

وانتهى مروان من تسجيل كافة أغنيات الألبوم المنتظر، الذي يضم في 12 أغنية مختلفة يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة بالاتكال على تيمة «التراب راب» وتوليفة إيقاعية مثيرة، وتحمل كل أغنية حالة سماعية وكلامية مستقلة وتجتمع جميع أغانيه تحت مظلة «تيمة» الألبوم الرئيسية وهي «عالم فلوريدا»، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن «كورونا» الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.

وقرر مروان موسى تشويق جمهوره بالألبوم الجديد عبر إطلاق البرومو الدعائي لأغنية «فلوريدا» بشكل فيديو كليب قصير، مصحوب بمفاجأة غير متوقعة، حيث يقوم ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي، ويظهر في الكليب بشكل خاص لتشويق المشاهدين للألبوم نفسه، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا الخاص، تمهيدًا لصدور الكليب نفسه خلال أيام تزامنًا مع أول أيام العام 2021.

مروان موسى يعد أحد أبرز رواد مجال الراب في شكله الجديد حاليًا وأوائل رموز عالم الـ«تراب ميوزيك» في مصر، وحقق شهرة واسعة بأشهر أغنياته «نهاية العالم» و«البوصلة ضاعت»، بجانب أغنية «شيراتون»، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحالة ألبوم فلوريدا، حيث تعد تمهيدًا لصدوره منذ 7 أشهر، واشتهر بها عبر كلمات «بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا» كما ذكر خلال الأغنية اسم الفنان أشرف عبدالباقي، الذي يظهر بشكل مفاجئ في كليب «فلوريدا» المنتظر.

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