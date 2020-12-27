تانيا صالح تحتفل بالكريسماس بحفل «أونلاين» من القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 05:02 مساء
المطربة اللبنانية تانيا صالح في القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

تحتفل الفنانة اللبنانية تانيا صالح مع جمهورها العربي بأعياد الكريسماس والسنة الجديدة عبر حفل غنائي «أونلاين» من القاهرة، مساء الأحد.

واختارت تانيا أن تضع مسك الختام على العام 2020 الذي مر صعبا على البشرية بعدما فرض عليها التباعد الاجتماعي والانعزال وأدى لإلغاء المهرجانات والحفلات الموسيقية حول العالم، وذلك عبر مفاجأة جمهورها في العالم العربي بحفل غنائي يبث «أونلاين» من القاهرة.

وتتعاون تانيا خلال الحفل مع معهد «إدوارد سعيد الموسيقي» في فلسطين الذي قدم لها دعوة لإحياء حفل مخصص لجمهورها الفلسطيني والعربي بشكل عام، ويتم إذاعته عبر منصات السوشيال ميديا من مكان تواجدها الحالي في مصر.

وتقدم تانيا خلال حفلها «الأونلاين» تسع أغنيات مختلفة تتنوع بين القديمة والجديدة، منها «فرحا بشيء ما» من ألبومها الأخير، مع تخصيصها أغنية «صلاة مهداة إلى لبنان»، والتي تهديها لبلدها الأم والشعب اللبناني كمواساة بعد السنة العصيبة التي مرت عليه خاصة بعد مأساة انفجار بيروت.

تانيا صالح مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت في رحلتها الموسيقية منذ التسعينيات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعي والسياسي اللبناني والعربي بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبناني، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة في الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائي بغزارة في الإنتاج بعشرات الأغاني وخمسة ألبومات، منها: «وحدة» و«شوية صور» و«حفلة حية في درم»، وألبومها الأخير «تقاطع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟