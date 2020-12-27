بدء عرض «لؤلؤ» على قنوات «ON» مساء الأحد

المسلسل هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض شبكة قنوات «ON» مساء الأحد، أولى حلقات مسلسل «لؤلؤ» بطولة الفنانة المصرية مي عمر، من إخراج محمد عبدالسلام.

يعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لمي عمر، ويتكون من 40 حلقة، وتظهر مي عمر بشخصية تدعى «لؤلؤ» تتعرض لعدة أزمات، إلى أن تصبح أشهر مطربة في الوطن العربى وتتوالى الأحداث.

مسلسل «لؤلؤ» يشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج «سينرجي».

من ناحية أخرى، تقدم مي عمر البطولة النسائية في مسلسل «نسل الأغراب» أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، وأحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج «سينرجي».