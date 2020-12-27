بدء عرض «لؤلؤ» على قنوات «ON» مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 04:30 مساء
المسلسل هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض شبكة قنوات «ON» مساء الأحد، أولى حلقات مسلسل «لؤلؤ» بطولة الفنانة المصرية مي عمر، من إخراج محمد عبدالسلام.

يعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لمي عمر، ويتكون من 40 حلقة، وتظهر مي عمر بشخصية تدعى «لؤلؤ» تتعرض لعدة أزمات، إلى أن تصبح أشهر مطربة في الوطن العربى وتتوالى الأحداث.

مسلسل «لؤلؤ» يشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج «سينرجي».

من ناحية أخرى، تقدم مي عمر البطولة النسائية في مسلسل «نسل الأغراب» أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، وأحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج «سينرجي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟