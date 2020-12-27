جمال سليمان يبدأ تصوير «الطاووس» في استوديو مصر

جمال سليمان، يسار، والمخرج رؤوف عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق، الأحد، تصوير أولى مشاهد مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم السوري جمال سليمان، تحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز، وذلك داخل استوديو مصر لعرضه رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير.

وعقد رؤوف عبدالعزيز خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل مع جمال سليمان، للاستقرار على الخطوط الرئيسية للمسلسل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل 2021، فضلا عن قيامه بإجراء العديد من المعاينات للأماكن المقرر التصوير بها خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «الطاووس»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وجار ترشيح باقي الأبطال المقرر مشاركتهم بالعمل.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبدالعزيز كان مسلسل «قمر هادي»، والذي شارك في بطولته هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي.