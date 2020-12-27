«حملوني» تتصدر قائمة «تريند يوتيوب» مصر

«حملوني» هي الأغنية الدعائية لفيلم «صابر وراضي» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المنتج المصري أحمد السبكي أغنية «حملوني» وهي الدعائية لأحدث أفلامه «صابر وراضي»، ومنذ نزولها دخلت قائمه «التريند» لأكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«حملوني» غناء محمود الليثي وأحمد شيبه وعبدالباسط حمودة، كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع باسم منير وإنتاج أحمد السبكي وإشراف عام أحمد عاطف وديكورات وتنظيم مصطفى مرتضى وسامح مراد، وإخراج أكرم فريد.

فيلم «صابر وراضي» بطوله أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتأليف محمد نبوي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج أكرم فريد، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 31 ديسمبر احتفالا برأس السنة مع الجمهور.

«حملوني» هي الأغنية الدعائية لفيلم «صابر وراضي» (خاص لـ بوابة الوسط)

«حملوني» هي الأغنية الدعائية لفيلم «صابر وراضي» (خاص لـ بوابة الوسط)