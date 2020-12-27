هبة عبدالغني تعلن انتهاء تصوير «وادي الجن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 12:36 مساء
مسلسل «وادي الجن» مقرر عرضه قريبا على منصة «VIU» (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «وادي الجن»، والذي من المقرر عرضه على منصة «VIU».

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»، كواليس آخر يوم تصوير، وعلقت قائلة: «فركش آخر يوم تصوير (جميرة) في مسلسل (وادي الجن - الكهف) شكرا لشريك الرحلة (مؤيد) عشرة العمر الفنان المبدع حمزه العيلي».

وأضافت: «شكرا لكل الناس الحلوة جدا اللي اشتغلت معها أمام الكاميرا وخلفها بقيادة المخرج المحترم حسام الجوهري، وكل الأقسام بلا استثناء».

واختتمت: «إن شاء الله ينال المسلسل ردود فعل كبيرة تليق بتعبكم جميعا لمدة أشهر طويلة ويفوق توقعاتنا جميعا، بحبكم وبحب تجربتي معكم وبحب جميرة وفخورة بكم».

تدور أحداث المسلسل في عوالم خيالية مرعبة، حول مجموعة من الشباب يخوضون عددا من المغامرات، حيث يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

ويعتمد مخرجه حسام الجوهري على تقنية المؤثرات البصرية «VFX»  بنسبة 70% من مشاهده.

مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، وعبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟