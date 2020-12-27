هبة عبدالغني تعلن انتهاء تصوير «وادي الجن»

مسلسل «وادي الجن» مقرر عرضه قريبا على منصة «VIU» (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل «وادي الجن»، والذي من المقرر عرضه على منصة «VIU».

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»، كواليس آخر يوم تصوير، وعلقت قائلة: «فركش آخر يوم تصوير (جميرة) في مسلسل (وادي الجن - الكهف) شكرا لشريك الرحلة (مؤيد) عشرة العمر الفنان المبدع حمزه العيلي».

وأضافت: «شكرا لكل الناس الحلوة جدا اللي اشتغلت معها أمام الكاميرا وخلفها بقيادة المخرج المحترم حسام الجوهري، وكل الأقسام بلا استثناء».

واختتمت: «إن شاء الله ينال المسلسل ردود فعل كبيرة تليق بتعبكم جميعا لمدة أشهر طويلة ويفوق توقعاتنا جميعا، بحبكم وبحب تجربتي معكم وبحب جميرة وفخورة بكم».

تدور أحداث المسلسل في عوالم خيالية مرعبة، حول مجموعة من الشباب يخوضون عددا من المغامرات، حيث يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

ويعتمد مخرجه حسام الجوهري على تقنية المؤثرات البصرية «VFX» بنسبة 70% من مشاهده.

مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، وعبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة بشرى والإعلامية ريهام سعيد.