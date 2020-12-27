تونس تودع المطربة زهيرة سالم

زهيرة سالم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة الفنانة التونسية، زهيرة سالم، فجر الأحد، عن عمر يناهز الثمانين عاما بعد صراع مع المرض.

وحسب «الشروق» التونسية، تعد الراحلة من أبرز المطربات التونسيات في القرن العشرين، وحققت خلال مشوارها الغنائي رصيدا هامّا من الأغاني يقدر بخمسمئة أغنية، غرار «باجة بلاد المندرة والصابة» و«أمي يا أمي» و«يما برأسك بريله» و«اعطيني شريبة».

من جانبها، نعت وزارة الثقافة التونسية في صفحتها على «فيسبوك» الفنانة الراحلة.

وزهيرة سالم أصيلة ولاية باحة، واسمها الحقيقي زهيرة البراهمي كانت من أبرز أصوات المعهد الرشيدي مع الفنانتين علية ونعمة.

أصدرت أول أشرطتها الغنائية سنة 1960، كما غنت لأهم الملحنين والمطربين على غرار محمد التريكي وعبدالحميد بلعلجية وصالح المهدي ومحمد علام ومحمد رضا والشاذلي أنور وغيرهم.