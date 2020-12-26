جومانا مراد تعلن إصابتها بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 04:36 مساء

أعلنت النجمة السورية جومانا مراد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، السبت، بعدما أظهرت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية الحالة.

 وقالت جومانا: «للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، وأحذر كل من تعامل معي خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم أن يأخذوا حذرهم»، حسب «اليوم السابع».

وشاركت جومانا مراد أخيرا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض لها أخيرا مسلسل «مدرسة الحب».

وبذلك تنضم الفنانة السورية إلى قائمة الفنانين العرب الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» أخيرا ومن بينهم يسرا وأمير كرارة ومحمود الليثي وأمينة خليل ونيكولا معوض وكريم فهمي وجمال العدل، وهشام جمال وإيناس الدغيدي ومحمد فراج.

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