افتتاح مهرجان 24 ديسمبر للمالوف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 12:00 مساء
فرقة حسن عريبي تفتتح فعاليات مهرجان 24 ديسمبر للمالوف (الإنترنت)

  بحضور رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية، أحيت فرقة حسن عريبي للمالوف والموشحات الدينية، بقيادة الفنان يوسف عريبي، الجمعة، حفل افتتاح «مهرجان 24 ديسمبر للمالوف والموشحات الدينية».

يأتي ذلك ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثالث للإبداع الذي يقام تحت شعار «وتستمر الحياة»، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، في الفترة من 24 وحتى31 ديسمبر ، على مسرح الكشاف في طرابلس، حسب موقع الهيئة على الإنترنت.

وينظم المهرجان عشرة عروض من فرق من مختلف أنحاء الوطن، فيما قدمت الفرقة موشحات ومالوف أطربت من خلالها الحاضرين مثل «المحبة» و«بدأت بذكر الحبيب» و«غصن بان» و«يا لؤلؤ» و«سلامية» و«قد أشرقت» و«المنفرجة»، ورافقتها أناشيد دينية تفاعل معها الجمهور الحاض.

وستقدم فرقة تاجوراء للمالوف والموشحات وفرقة السرايا للفن التقليدي،عروضها بقاعة الكشاف، السبت.

ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم عديد الأمسيات التي ستحييها مجموعة من الفرق المتميزة التي تحافظ على هذا الفن الليبي الأصيل في قاعة الكشاف بطرابلس، حسب الهيئة.

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