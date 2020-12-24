عرض «ورينا القوة» على «MBC مصر» الجمعة

مشهد من مسرحية «ورينا القوة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض قناة «MBC مصر»، الجمعة، في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض «مسرح مصر»، المسرحية الكوميدية «ورينا القوة».

تدور أحداث مسرحية «ورينا القوة» حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقومون بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جدًا مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، مُصطفى خاطر، دينا محسن «ويزو»، محمد أسامة «أوس أوس»، حمدي الميرغني، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، إسراء عبدالفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، محمد توب، وبيشوي طاهر، من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.