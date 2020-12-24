عرض «تستاهل يا قلبي» بالهناجر في دار الأوبرا المصرية الإثنين

بوستر فيلم «تستاهل يا قلبي» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل نادى «سينما المرأة» الذي يقيمة المركز القومي للسينما المصرية برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فعالياته، وذلك يوم الإثنين 28 ديسمبر الجاري، في قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «تستاهل يا قلبي» إخراج لمياء إدريس، وعقب عرض الفيلم يستضيف النادي الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان «الإسكندرية السينمائي» في ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

فيلم «تستاهل يا قلبي» كان قد حصل علي جائزة أحسن فيلم قصير من مهرجان «مالمو للسينما العربية» لسنة 2020، وحصل على تنويه خاص من مهرجان «أسوان» في دورته الأخيرة.

تدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر. تجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.

نادي «سينما المرأة» يقيمه المركز القومي للسينما المصرية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.