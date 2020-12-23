أغنية ماريا كاري الميلادية تستمر في الصدارة بعد 26 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 04:40 مساء
صورة للمغنية الأميركية ماريا كاري خلال حفلة في نيويورك، 17 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

عادت أغنية «أول آي وانت فور كريسماس إز يو» الميلادية التي أدتها ماريا كاري قبل 26 عامًا إلى الصدارة خلال نهاية الأسبوع الفائت، إذ كانت أكثر أغنية تم تنزيلها على منصة البث التدفقي للموسيقى «سبوتيفاي».

وسُجل السبت والأحد 12 مليون تحميل لهذه الأغنية التي تعود إلى العام 1994، وأصبحت تاليا الأكثر تحميلا في العالم، وفق «فرانس برس».

كذلك احتلت الأغنية المركز الأول في تصنيف «بيلبورد» الأميركي الذي كانت تصدرته العام الفائت أيضًا.

وأبدت كاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتياحها إلى «النجاح المستدام» لهذه الأغنية.

وقدّم فنانون كثر حول العالم نسخهم الخاصة من هذه الأغنية التي تحتل موقعا رئيسيا في قوائم التشغيل على المنصات الموسيقية في فترة الميلاد.

كما يسهم استخدام الأغنية في المشاهد الختامية لفيلم «لاف أكتشلي» مع هيو غرانت والذي يعاد بثه سنويا على نطاق واسع في فترة أعياد نهاية السنة، في تكريس انتشار الأغنية التي دخلت الثقافة الشعبية الموسيقية على صعيد الأعمال الميلادية في العقدين الماضيين.

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