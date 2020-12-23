«توك توك» يمثل مصر في «كليرمون فيران السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 03:54 مساء
بوستر فلم «توك توك» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «كليرمون فيران» في دورته الـ43 المزمع إقامتها في الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2021، قائمة الأفلام المشاركة في مختلف المسابقات بالمهرجان، ومن بينها فيلم «توك توك» الذي ينافس بمسابقة وجهات نظر أفريقية.

يعد «كليرمون فيران» أكبر مهرجان دولي مخصص للأفلام القصيرة، ويقام سنويا في كليرمون فيران بفرنسا.

فيلم «توك توك» تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر، وإنتاج رامي تادرس وشيرين علاء ومحمد خضر ورامي تادرس.

تدور أحداث الفيلم عن «ولاء» التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتعمل سائقة «توك توك» وتتصدى للكثير من المشكلات لمواجهتها تحرش بعض الرجال وعنفهم وتحرشهم.

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