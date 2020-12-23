هدير الديب: أسعى للانتقام من وفاء عامر في «سكن البنات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 02:00 مساء
الفنانة الشابة هدير الديب (خاص لـ بوابة الوسط)

أوشكت الفنانة المصرية هدير الديب على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «سكن البنات» مع المخرج محمد النقلي، الذي يتم عرضه حاليًا عبر منصة «Viu» الرقمية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة النهار في شهر يناير المقبل.

وأضافت هدير، أنها تقوم حاليًّا بتصوير عدد من المشاهد الداخلية داخل إحدى الفيلات بمنطقة العبور، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة وفاء عامر وآيتن عامر، مشيرة إلى أنها انتهت أخيرًا من تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية في عدة مناطق متفرقة، منها، 6 أكتوبر والعبور والشروق وغيرها.

وكشفت الفنانة الشابة أن بداية ظهورها في المسلسل سيكون من الحلقة 34، موضحة أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «منار» خلال أحداث المسلسل، والتي تدخل في صراع مستمر مع زوجة عمها «شويكار»، التي تجسد شخصيتها الفنانة وفاء عامر، لأنها هي السبب الرئيس وراء وقوع والدها في مأزق كبير، لذا تستغل فرصة الخلاف القائم بين «شويكار» وابنتها «لي لي» التي تجسدها الفنانة آيتن عامر للانتقام منها لأجل والدها.

مسلسل «سكن البنات» تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات.

«سكن البنات» من بطولة وفاء عامر وآيتن عامر ومنذر رياحنة ودينا وعايدة رياض وحجاج عبدالعظيم وهدير الديب وأحمد جمال سعيد وألفت عمر وحسني شتا وهاجر الشرنوبي ومحسن صبري، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وشاركت هدير الديب من قبل في عدد من الأعمال الدرامية منها، «زواج بالإكراه»، «سجن النسا»، «ذات»، «الكابوس»، «آسيا»، «أهو ده اللي صار»، «بيت السلايف»، و«جمع سالم».

هدير الديب ووفاء عامر في كواليس «سكن البنات» (خاص لـ بوابة الوسط)
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