قصر الخلد يحتفي باليوم العالمي «للعربية»

الدكتور عبد الحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة العربية (بوابة الوسط)

شهدت قاعة قصر الخلد في طرابلس، الإثنين، احتفالية نظمها مجمع اللغة العربية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

وتضمن برنامج الفعالية على مدى جلستين، إلقاء كلمات بالمناسبة تعدد مناقب لغة الضاد، وتدعو لتفادي القصور اللاحق بها، وإسنادها بالدراسات والبحوث والإصدارات الحولية المعنية بتفاسيرها وقواعدها الصرفية وكذا مواكبتها للمفردات الوليدة.

وأشار الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة، في وقائع الجلسة الأولى إلى ضرورة احترام اللغات المحلية باعتبارها مكونا وطنيا أصيلا، إضافة إلى تهيئة اللغات الليبية غير المكتوبة وضبط قواعدها، ملمحا إلى كون العربية تمثل حاجة ماسة كلغة تواصل بين مواطنين تجمعهم روابط التراث والدين.

وأشاد علي أحمد سالم عضو الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية في كلمته بالدعم الذي قدمه مجمع اللغة العربية للجمعية، والذي أسهم في نجاحها ومكنها من مواصلة نشاطها المعني بعلوم اللغة وروافدها المعرفية.

وتناول الدكتور الصديق بشير نصر في محاضرة له بعنوان «الترجمة ومعضلة المصطلح » إشكالات الترجمة وملابسات النقل من اللغة الأم إلى لغة أخرى، مبينا استحالة أن ترتقي أي ترجمة إل مستوى النص الأصلي لعوامل ترتبط بالحقل الثقافي واللغوي وتجربة المترجم.

وتوقف المحاضر في جانب آخر عند مسألة الخلط بين المفهوم والمصطلح، منوها إلى أن هناك مفردات تقرأ على أنها مصطلحات وهي تندرج في خانة المفهوم، إضافة إلى أن هناك مصطلحات تتسبب في مشكلات معرفية مثل التأويل.

وخصصت الجلسة الثانية التي تولى إدارتها الكاتب يونس الفنادي، لتأبين الشاعر الراحل عبدالمولى البغدادي، من خلال قصائد وكلمات تستذكر روحه المدافعة عن قضايا الشعر، والتي ألقاها كل من عبدالحميد الهرامة، والدكتور عبدالمنعم بولايحة ممثلا للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور عمر خليفة بن إدريس، قرأها بالنيابة عنه علي أحمد سالم، الدكتور عبدالسلام إدريس، الدكتور شعبان العبيدي الذي سرد بعض ذكرياته ومواقفه مع صديقه البغدادي.

وتطرق الكاتب يونس الفنادي في ورقة له بعنوان «البغدادي شاعر كل المدائن» إلى نصوص الشاعر الراحل الممتدحة لجمال المدن الليبية عبر عشر قصائد وهي جزء من فيض أشعار تدلل على أهمية المدينة كمكان في حياة المبدع، والنص الأدبي والشعري سواء من حيث التوثيق التاريخي أو التشهير أو التذكير.

وتخلل ورقات التأبين تقديم مجمع اللغة العربية درع وفاء تقديرا لمكانة الشاعرعبدالمولى البغدادي وإخلاصه للقصيدة، حيث قام عضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد بتسليم الدرع إلى عبدالباسط محمد البغدادي شقيق الشاعر الراحل.

الدكتور شعبان العبيدي أثناء تأبينه للبغدادي (بوابة الوسط)

الدكتور الصديق بشير نصر (بوابة الوسط)

يونس الفنادي أثناء تقديمه للجلسة (بوابة الوسط)