الإيطالية بينيديتا تغني «3 دقات» بالإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 05:20 مساء
المطربة الإيطالية بينيديتا (خاص لـ بوابة الوسط)

اتفقت الفنانة الإيطالية بينيديتا بارافيا مع المطرب المصري أبو على تقديم أغنيته الشهيرة «3 دقات» باللغة الإسبانية، حيث قامت بكتابة الكلمات الجديدة وصورتها بطريقة الفيديو كليب.

وصرحت بينيديتا: «لطالما أعجبت بمصر منذ أن كنت طفلة، ودرست تاريخها العظيم في الكتب أولًا، ثم زرتها عدة مرات واكتسبت العديد من الأصدقاء الجيدين. مصر بلد عظيمة وثقافتها وموسيقاها تستحق المحبة من جميع أنحاء العالم»، بحسب بيان من الشركة المنتجة.

ولاقت أغنية «3 دقات» للمطرب المصري أبو نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وحرص شباب كثر من دول مختلفة، على تقديمها في شكلٍ جديد، حيث إن هناك نسخا عدة، منها باللغة الكورية والصينية.

أغنية «3 دقات» كلمات تامر حبيب، غناء وألحان أبو بمشاركة النجمة يسرا، توزيع موسيقي رامي سمير ومن إخراج مريم أبوعوف.

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