جائحة «كوفيد-19» تؤجج الشغف بـ«العود» في مصر

أطفال يعملون في ورشة لتصنيع آلات العود في منطقة المرج بالقاهرة، 26 أكتوبر 2020 (أ ف ب)

في انتظار بدء درس العزف في مركز لتعليم الموسيقى في الجيزة «غرب القاهرة»، يجلس ميسرة محمد منحنيا على عوده ويعزف من الذاكرة لحنا سودانيا يحمله بعيدًا عن صخب وباء «كوفيد-19» الذي يملأ العالم.

جاء هذا المهندس المولع بالموسيقى من الخرطوم إلى القاهرة في سبتمبر خصيصا من أجل إتقان العزف على العود في هذا المعهد الذي افتتح في أوج أزمة فيروس «كورونا المستجد»، وفق «فرانس برس».

ويقول محمد إن دورته التدريبية كان موعدها في الأصل «في فبراير ولكن مع كورونا توقف كل شيء وتمكنت من البقاء في القاهرة فترة أطول لكي أكرس كل وقتي للعود».

وتوفر المدرسة تدريبات على سبع آلات، غير أن العود هو الآلة التي تحظى بأكبر اهتمام بلا منازع، وفق روماني أرميس مؤسس المعهد.

ويوضح هذا العاشق للموسيقى الذي يعزف العود، أن المركز يضم «15 طالبا لكل آلة، ولكن لدينا قرابة 25 طالبا لدرس العود بما يشمل أولئك الذين يدرسون عبر الإنترنت».

وتؤكد مدرّسة العود هاجر أبو القاسم أن «غالبية التلاميذ» مبتدئون، وهي فخورة بوجود «أربع بنات» يتعلمن العزف على هذه الآلة التي يشكّل الرجال أكثرية عازفيها.

ويحتل العود الذي اخترع قبل آلاف السنين، موقعا مركزيا في الموسيقى العربية التقليدية القائمة على المقامات. وظل لفترة طويلة آلة مرافقة، إلا أنه خرج من الظل شيئا فشيئا منذ نهاية القرن التاسع عشر.

ويلاحظ صانع العود خالد عزوز الذي يعمل في المجال منذ 25 عامًا، «حماسة كبيرة» لتعلم العود منذ بدء انتشار الفيروس، مع «زيادة غير مسبوقة في الطلب».

ويدير عزوز أكبر ورشة لتصنيع العود في مصر، في حي المرج «شمال القاهرة» ويعمل فيها 32 شخصًا. وتوفر الورشة الآلات للفرع المصري لـ«بيت العود»، وهي مدرسة لتعليم العزف لها فروع عدة في العالم العربي.

آلة تترجم المشاعر

وتنتج ورشته 750 عودا في الشهر تصدّرها إلى 12 دولة، من السويد إلى تونس، مرورا بالولايات المتحدة والسعودية التي باتت أكبر زبائنها منذ 2017.

ويقول بسعادة: «مشكلة العود أنه ينبغي التدريب على عزفه ثلاث أو أربع ساعات يوميا. وعادة الناس لا يجدون وقتا، لكن منذ ظهرت كورونا كل الناس يشعرون بالملل في بيوتهم، ويتصلون بي عبر الإنترنت لطلب» آلات.

ورغم اعتبار أرميس أن فتح مركز لتعليم الموسيقى في زمن «كورونا» «نجاح»، لكن كانت للفيروس بعض الآثار على صناعة العود.

ويوضح عزوز أن «توقّف الشحن كان له أثر» على استيراد الأخشاب اللازمة لصناعة العود خلال الشهور الممتدة من مارس إلى يوليو، ما أدى إلى خفض الإنتاج.

ويقول عزيز: «نحن نصنع العود من الألف إلى الياء، ولكن ليس في مصر غابات لذلك فكل الأخشاب هنا مستوردة» من الهند والصين وأفريقيا وأميركا الشمالية.

ويؤكد محمد من جهته أنه كان دوما منجذبا للقاهرة «مثل المغناطيس»، مشيرًا إلى أن «كل العازفين الذين برزوا كانوا في مصر أو في العراق مثل محمد القصبجي ورياض السنباطي» وهما ملحنان وعازفان مصريان شهيران ارتبط اسماهما بأغاني أم كلثوم.

ويتابع: «أعزف على أربع آلات ولكن العود هو المفضل لدي لأنه آلة نحتضنها وتترجم ما بداخل المرء من مشاعر».

وفي المعهد، تقرر ألا يزيد عدد الذين يتدربون في كل غرفة على طالبين لأسباب صحية، ويحرص أرميس على تهوية المكان بشكل دائم. ولذلك، يؤكد أرميس: «يأتي الطلبة وهم يشعرون بالأمان ويتخلصون من همومهم عبر الموسيقى».

ويضيف بفخر: «لقد صمدنا» في وجه الوباء.