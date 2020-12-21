بالصور: انطلاق الدورة 13 من «المهرجان القومي للمسرح المصري»

من كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

افتتحت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، مساء الأحد، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من «المهرجان القومي للمسرح المصري» (دورة الآباء في المسرح)، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021.

حضر حفل الافتتاح المخرج خالد جلال رئيس شؤون الإنتاج الثقافي ومخرج حفل الافتتاح، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من رواد الفن المسرحي المصري.

قالت وزيرة الثقافة إن «المهرجان القومي للمسرح» هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري، وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة.

كما وجهت التحية لكل المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية، من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي كونهم قد واصلوا إبداعاتهم في ظل هذه الظروف العصيبة، وفي ذات الوقت الذي قدمت فيه أغلب المهرجانات المسرحية عروضها «أون لاين».

وشكرت إيناس إدارة المهرجان برئاسة الفنان يوسف إسماعيل لإصرارهم على خروج هذه الدورة بعروض حية يشاهدها الجمهور ويتفاعل معها دون وسيط آخر، كما دعت الجميع لحضور الملتقى الفكري «150 سنة مسرح مصري»، كونه محورا مهما وثريا لتأكيد ريادة مصر في المسرح، متمنية للجميع الاستمتاع بمشاهدة عروض مسرحية جيدة خلال المهرجان، وطالبت الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقدمت الوزيرة المصرية الدروع التذكارية لرواد المسرح المصري، وهم الفنان صلاح السعدني والفنانة سهير المرشدي والمخرج عباس أحمد واسم محمود ياسين، وتسلمته ابنته الفنانة رانيا ياسين، واسم المنتصر بالله وتسلمته أسرته، واسم الشاعر نجيب سرور.

بدأ حفل الافتتاح بالعرض المسرحي «الميراث»، فكرة وإخراج خالد جلال، ديكور محمد الغرباوي، تصميم رقصات كريمة بدير، إعداد موسيقي أحمد طارق يحيى، الحوار عماد عبدالمحسن، مخرج منفذ علا فهمي، إضاءة ياسر شعلان.

من كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (خاص لـ بوابة الوسط)