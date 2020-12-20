مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» يفتح باب التقديم لدورته الـ22

الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» برئاسة الناقد عصام زكريا، بدء استقبال أفلام الدورة الـ22، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 7 أبريل من العام 2021.

ويستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى 31 يناير المقبل، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي» أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.