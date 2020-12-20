مراكز الطهاة المتجولين بسنغافورة تدخل قائمة التراث الثقافي لـ«يونسكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 ديسمبر 2020, 03:38 مساء
طابور أمام أحد مراكز الطهاة المتجوّلين في سنغافورة، 17 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

أشاد طهاة مراكز الباعة المتجوّلين في سنغافورة وهي كناية عن مقاصف جماعية بقرار «يونسكو» إدراج نشاطهم في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وتنتشر هذه المراكز المكشوفة التي تضمّ أكشاكا لمأكولات متنوّعة ميسورة الكلفة، مثل الأرز بالمانغو والنودلز بثمار البحر وعيدان دجاج ساتاي، في معظم أحياء هذه المدينة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفق «فرانس برس».

وكشف نغ كوك هوا الذي يبيع مأكولات مقلية في مطبخه الصغير: «كانت هذه المهنة محطّ ازدراء في الماضي.. وباتت اليوم جزءا من ثقافة سنغافورة تحظى باعتراف عالمي».

وبدأت «ثقافة الباعة المتجوّلين من منطلق الأكل في الشوارع، وتطورت لاحقا لتصبح هذه المراكز علامة فارقة لسنغافورة باعتبارها مدينة متعددة الثقافات. ويتخصص الباعة عادة بطبق معيّن يعملون على تطويره وتحسينه عبر السنين، ويتناقلون الوصفات والمعارف والمهارات لأفراد أُسرهم الأصغر سنّا أو المتدربين»، وفق ما جاء على موقع «يونسكو».

وأبصرت هذه المراكز النور في الخمسينات خلال التوسّع الحضري لسنغافورة، باعتبارها حلّا لمشاكل النظافة والتنمية الحضرية التي يواجهها الطهاة المتجوّلون.

وكتب رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ على «فيسبوك» أن اعتراف «يونسكو» هو ثمرة «مشوار طويل لكنه مجدٍ»، موجّها الشكر إلى «أجيال الباعة الجوّالين الذين أشبعوا البطون ورفعوا معنويات الأمّة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من «كورونا» «خرجت عن السيطرة»
دولى
30 دقيقة.. تشهد هدفين وصناعة ثالث وانفراد بقمة الهدافين لصلاح ضمن سباعية ليفربول
رياضة عالمية
بن صويد: 1971 شهد أول حوار بين الأهلي بنغازي والترجي
رياضة محلية
ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي في ليلة سقوط برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا تعيد فرض الحجر المنزلي مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
دولى
برنامج هذا المساء | «أسوأ حوار» في ليبيا
فيديو
برنامج المشهد | مليون رقم وطني مزور!
فيديو
جهود تونسية لإحباط تهريب التراث اليهودي من ليبيا إلى أوروبا
ثقافة وفن
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء: توحيد سعر العملة الليبية يقضي على السوق السوداء لكنه يرفع الأسعار