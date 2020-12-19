قطعة من هرم خوفو داخل صندوق سيجار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 11:18 صباحا
صورة وزعتها جامعة أبردين في 16 ديسمبر 2020 لقطع خشبية من الهرم الأكبر في الجيزة تعود إلى خمسة آلاف سنة عُثر عليها مصادفةً في صندوق سيجار في الجامعة (أ ف ب)

أعلنت جامعة أبردين في اسكتلندا عثورها، مصادفة، على أجزاء من قطعة خشبية من الهرم الأكبر في الجيزة (مصر) داخل صندوق سيجار، تعود إلى خمسة آلاف سنة كان أثرها فُقد قبل أكثر من 70 عاما.

وهذه القطعة المصنوعة من خشب الأرز هي أحد الأغراض الثلاثة، التي عثر عليها عالم الآثار البريطاني وايمان ديكسون داخل الهرم الأكبر (المعروف أيضا بهرم خوفو) في الجيزة سنة 1872، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ويحتفظ المتحف البريطاني «بريتيش ميوزيوم» بقطعتين، هما كرة وعقّافة من البرونز استخدمتا على الأرجح في أعمال التشييد، في حين فُقد أثر القطعة الخشبية.
وفي العام 2001، أثيرت فرضية أن تكون القطعة الخشبية وُهِبَت لجامعة أبردين (اسكتلندا)، لكن لم يتم العثور عليها.

وفي أواخر العام الفائت، كانت معاونة شؤون الحفظ المصرية عبير العداني تقوم بجردة للمحفوظات الآسيوية عندما عثرت على صندوق السيجار هذا الذي يحمل العلم المصري ووجدت بداخله هذه القطعة الخشبية التي باتت مقسمة إلى أجزاء.

وصرحت عالمة الآثار «عندما اطلعت على الأرقام المدونة في السجل المصري، أدركت على الفور ماهية الأمر».

وأردفت «شاركت في مهمات في مصر، لكنني لم أتصور يوما أنني سأجد هنا، في شمال شرق اسكتلندا، قطعة بهذه الأهمية لتراث بلدي».

ووقت اكتشاف هذه القطع في القرن التاسع عشر، كان ديكسون برفقة الطبيب جيمس غرانت الذي سافر إلى مصر لمعالجة الكوليرا والذي تصادق مع عالم الآثار.

بعد وفاة الطبيب في العام 1895، وهبت مجموعته إلى جامعة أبردين حيث حصّل علمه. وفي العام 1946، أعطت ابنته القطعة الخشبية للجامعة، لكن هذه القطعة لم تدون في السجلات ولم يُعثر عليها رغم أبحاث مكثفة.

وسمحت تحاليل حديثة بتأريخ القطعة التي تعود بحسب الخلاصات إلى ما بين العامين 3341 و3094 قبل الميلاد، أي قبل 500 عام تقريبا من تشييد الهرم.

وتطرقت الدراسات إلى احتمال أن تكون القطع التي عثر عليها ديكسون والملقبة بـ«تذكارات ديكسون» قد تركها البناؤون في الموقع.

وبحسب نيل كورتيس، المسؤول عن المتاحف والمجموعات الخاصة في جامعة أبردين، تشكل هذه النتائج التي تمّ التوصّل إليها بالتأريخ الكربوني «اكتشافا من شأنه إحياء الاهتمام بتذكارات ديكسون التي قد تكشف بعضا من أسرار الهرم الأكبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضوء أخضر أميركي للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»
دولى
قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تطال 7 دول إلى جانب الولايات المتحدة
دولى
دراسة: «كورونا» مميت أكثر بثلاثة أضعاف من الإنفلونزا
دولى
الأهلي بنغازي يتحدى الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا لو فشلت خطة ستيفاني؟ سؤال يقلق الليبيين
ليبيا
البرغثي يطالب «الرئاسي» بتنفيذ الحكم القضائي وإعادته وزيرا للدفاع
ليبيا
عقيلة صالح يصل غينيا ويطلب مساعدة كوندي لحل الأزمة الليبية
ليبيا
معضلة التمويل.. كيف يمكن دعم المشروعات الريادية في ليبيا؟
اقتصاد
العدد 265 من جريدة «الوسط»: مصير خطة ستيفاني.. وتداعيات توحيد سعر الصرف
ليبيا
«يونسكو» تستثني ليبيا في تصنيف «الكسكسي» ضمن التراث الثقافي غير المادي
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: مساعٍ أميركية لمحاكمة صانع متفجرات «لوكيربي» الموجود في ...
ليبيا
«المركزي» يوحد سعر العملة الليبية بـ4.48 للدولار ابتداء من 3 يناير
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«لمة خوت».. إعادة اكتشاف سحر الصحراء الليبية