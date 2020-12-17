إدراج الكسكسي المغاربي ضمن قائمة التراث غير المادي لـ«اليونسكو»

الطباخ الجزائري رابح وراد أثناء تجهيز طبق الكسكسي في العاصمة الجزائر، 13 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

سجلت منظمة اليونسكو طبق الكسكسي شمال الأفريقي، الأربعاء، ضمن قائمتها للتراث العالمي غير المادي، إثر تقديم ملف مشترك من أربع دول مغاربية.

وفي حدث نادر، قدمت الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس ملفا مشتركا بعنوان «الكسكسي: المعارف والمهارات والطقوس». ويتكون أساس الطبق من القمح أو الشعير، وتستعمل فيه اللحوم أو السمك والخضار أو الفواكه الجافة باختلاف المناطق والدول، وفق «فرانس برس».

وعبرت الدول الأربع عن «سعادتها»، الأربعاء، و«فخرها» بهذا الاعتراف الثقافي، خلال احتفالية رسمية نقلها موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة عبر «تويتر»، الأربعاء، إن «الكسكسي ليس مجرد طبق، لكنه نسق ثقافي وأسلوب حياتي».

وأضافت أنه «طقس متجذر منذ قرون، في الأفراح والأتراح، في الاحترام والاحتفاء، في التضامن والدعم، وهو إشارة مبكرة عن التنوع الذي آمنت به ساكنة المنطقة، بتعدده وتنوعه».

ولا يشمل الملف أي وصفة محددة لإعداد الطبق، في ما يبدو تجنبا للخلافات بين الدول.

ويحضر الكسكسي في جميع المناسبات العائلية، وتستعمل مكونات كثيرة مختلفة في تحضيره.

وقدم الملف المشترك في مارس 2019، وهي المرة الأولى التي توحد فيها أربع دول من المغرب العربي جهودها في موضوع مماثل.

وأثار تقديم الجزائر ملفا حول الطبق لليونسكو في سبتمبر 2016 غضب المغرب المجاور الذي يمثل غريما سياسيا ودبلوماسيا وثقافيا لها، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لاحقا.