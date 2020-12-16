يافا جويلي أول مصرية تنضم لمجلس الفنون بكورنوول الكندية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 04:00 مساء
جاء اختيار يافا للانضمام إلى المجلس بعد مشاركتها في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بكورنوول (خاص لـ بوابة الوسط)

اختار مجلس الفنون بمدينة كورنوول الكندية الفنانة المصرية - الكندية يافا جويلي عضوا بمجلس إدارته، لتصبح أول كندية من أصل مصري تشغل هذا المنصب.

كان الزوجان المصريان المقيمان بكندا يافا جويلي وكايزر موسى قد قدما تجربة اجتماعية فنية رائدة أثناء أزمة كورونا من خلال عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي مثل صفحة «يافا للفنون والأعمال اليدوية»، حيث يقومان بتحويل القصص التي يتم حكايتها للأطفال لمجموعة رسومات متحركة وأعمال يدوية باستخدام خامات معاد تدويرها ثم تطورت التجربة من خلال صفحة «فن بالعربي من كندا» ويتم من خلالها بناء جسر التواصل بين الفنانين العرب والكنديين بمشاركة تفاعلية من الجمهور.

واستضاف الزوجان الكاتب نجيب جويلي والفنان حسن الجريتلي مؤسس فرقة الورشة المسرحية والموسيقار هشام جبر والمخرج تامر عزت والمطربة الكندية من أصل لبناني ميراي حرب، ومجموعة من الفنانين والمثقفين الكنديين مثل الفنانة ناريمان الخزوز والكاتبة رانيا الحلو والفنانة تونيا قطان.

وجاء اختيار يافا للانضمام إلى المجلس بعد أن قدمت وشاركت في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمدينة كورنوول، حيث أتاحت حديقة منزلها لإقامة فعاليات فنية من تنظيمها ضمن مهرجان «أيام أونتاريو الثقافية» الذي ترعاه حكومة أونتاريو وشاركت في مبادرات فن الشارع وممشى الفنون، بالإضافة إلى تأسيس الزوجين لصفحة «كورنوول الآن»، والتي تهتم بدعم الفنانين المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة باستضافتهم وعمل فيديوهات ترويجية مجانية.

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