اكتشاف أقدم «اسم مكان» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 11:50 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

عثرت الحفريات الأخيرة على اكتشاف مذهل، حيث تمكن فريق باحثين من جامعة بون الألمانية بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية من فك رموز هيروغليفية منحوتة منذ أكثر من 5 آلاف عام، على أقدم «علامة اسم مكان» في العالم.

 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، نجح فريق من الباحثين من جامعة بون الألمانية في فك رموز أربعة حروف هيروغليفية منحوتة منذ أكثر من 5 آلاف عام على حجر كبير كتب عليه «نطاق حورس الملك العقرب»، بحسب ما نشره موقع جامعة بون الألمانية.

 وما يجعل هذا النقش فريداً هو الرمز الدائري الموجود أعلى اليمين، والذي يشير إلى أن الصخرة كانت علامة على منطقة الحاكم، حسب «دويتشه فيله».

ويلاحظ علماء الآثار أن مثل هذه الكتابات في منطقة نائية كانت غير مألوفة لمن يعيشون في الألفية الرابعة قبل الميلاد، لكنها تسلط الضوء على عملية الاستعمار الداخلي في نهر النيل.

وقال عالم المصريات الدكتور لودفيغ مورينز، من جامعة بون: «هذا الحاكم المسمى (العقرب) كان شخصية بارزة في مرحلة ظهور أول دولة إقليمية في تاريخ العالم».

وأوضح مورينز شارحاً أن العقرب عاش زهاء 3070 قبل الميلاد، غير أن الفريق لم يحدد بعد تواريخ دقيقة أخرى تخص فترة حكمه والمدة التي قضاها في الحكم.

وكتب اسم «العقرب» مع ثلاثة حروف هيروغليفية أخرى على نقش صخري اكتشف منذ أكثر من عامين في وادي أبو صبيرة شرق أسوان.

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