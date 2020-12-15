اسكتشات ساخرة في «العمارة» على «شاهد VIP»

بوستر مسلسل «العمارة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من أعمال شاهد الأصلية، انطلق عرض الكوميديا النقدية الساخرة «العمارة» على «شاهد VIP».

تولى كتابة العمل ورشة من الكتّاب تحت إشراف جورج عزمي، وأخرجه عمرو صلاح، ويضم مجموعة من الممثلين الشباب، ويطل في العمل كضيوف شرف كوكبة من النجوم منهم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، نسرين أمين، محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، محمد ثروت، خالد منصور، سلوى خطاب، شريف دسوقي وآخرون.

يشكل هذا العمل الكوميدي تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السائدة، إذ يتضمن سلسلة اسكتشات نقدية ساخرة وطريفة، تدور أحداثها بين جدران أحد المباني في القاهرة.

ويشدد صنّاع العمل أن الهدف الأول والأهم من «العمارة»، هو رسم الضحكة على وجوه المشاهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة بطريقة كوميدية مبتكرة تحاكي القلب والعقل.