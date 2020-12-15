إيمان قرقيبو تطلق أغنية جديدة تحية لوطنها المغرب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 03:00 مساء
يشارك إيمان في الغناء الفنان المغربي عماد مايسترو (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الفنانة المغربية الشابة إيمان قرقيبو عبر صفحتها الرسمية على «يوتوب»، أغنية جديدة بعنوان «كانبغيك المغرب»، وهي عبارة عن دويتو يجمعها بالفنان المغربي عماد مايسترو، المقيم بإسبانيا.

«كانبغيك المغرب» أغنية شبابية إيقاعية، عمل على تصويرها فريق تقني على رأسهم المخرج الشاب سمير إخوي، إلى جانب الإدارة الفنية التي يرأسها مدير أعمال المشاهير مفيد السباعي.

وجاء هذا العمل الفني كتكريم وعرفان للوطن ومن أجل الوطن المغرب الحبيب، وعبرت من خلاله الفنانة الشابة قرقيبو بكل الكلمات واللغات عن حبها للمغرب بنسائه ورجاله وصحرائه، شاركها في هذا الحب الفنان عماد مايسترو المقيم بإسبانيا هو الآخر أعرب عن مدى تعلقه بالمغرب وتغنى به باللغة الإسبانية.

وعن طبيعة العمل الجديد قال مفيد السباعي، مدير أعمال إيمان إنه عمل ذو طابع وطني تقدم من خلاله رسالة للجمهور للتشبث بالهوية الوطنية، مضيفا أنه سيكون بالعربية والإسبانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها إيمان قرقيبو مع الفنان عماد مايسترو، في عمل يعتبر مزيجا بين إيقاعات موسيقية متنوعة.

وشاركت إيمان قرقيبو في أشهر المهرجانات من بينها «موازين إيقاعات العالم»، «وليلي»، «أصوات نسائية»، و«فاس للموسيقى الروحية».

الفنانة إيمان هي خريجة برنامج «استوديو دوزيم»، كما شاركت في برنامجي «إكس فاكتور» و«آراب أيدول».

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