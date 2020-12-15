مي عمر بطلة «تحت تهديد السلاح» أمام حسن الرداد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 01:50 مساء
الممثلة المصرية مي عمر (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقدت الممثلة المصرية مي عمر مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وتعمل مي عمر حاليا على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها الجديد «لؤلؤ» الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريبًا، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني «نسل الأغراب»، الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وتأليف وإخراج محمد سامي، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

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